В Италии оштрафовали украинку за нелегальную продажу медицинских масок на улице

18 марта, 2020, 17:01

В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице, несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает издание Milano Today.

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

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После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.

Ее оштрафовали из-за отсутствия разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнения указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.