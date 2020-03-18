В Украине вступил в силу закон о разрешении ФОПам не платить налог

18 марта, 2020, 11:56

Закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, вступил в силу

Проект был обнародован в издании "Голос Украины" 17 марта, поэтому вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, 18 марта.

Документом предусмотрено, что физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в течение марта-апреля 2020 года.

Согласно закону, временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства в части сумм, подлежащих уплате этими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 г. за себя.

В то же время такие лица могут принять решение об уплате единого взноса за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

Временно штрафные санкции не применяются за такие нарушения, совершенные в отношении периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 г.:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременное представление отчетности в налоговые органы.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 г. плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.