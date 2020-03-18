В Раде федерации РФ требуют отменить все антироссийские санкции из-за коронавируса

18 марта, 2020, 13:53

Глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев призвал снять с России санкции, введенные за агрессию против Украины, под предлогом распространения коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Facebook на фоне резкого падения курса рубля за "нефтяную войну" с Саудовской Аравией, которая началась после отказа Москвы поддержать инициативу ОПЕК по снижению добычи.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН... В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями", - заявил Косачев.

По его мнению, если снять все односторонние санкции, это поможет бороться с пандемией и уменьшить риск затяжного экономического кризиса во всем мире.

При этом, санкции он назвал "искусственными препятствиями для экономического развития конкурентов, замаскированными под инструменты политической мести за ненадлежащее поведение".

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать замкнутый круг, когда вводятся санкции и надеждой на политическую результативность, дальше не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными ", - отметил Косачев.



Как известно, санкции против России были введены в связи с незаконной аннексией Крыма и вооруженной агрессией на Донбассе.