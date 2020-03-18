В Одессе 80% маршруток не вышли в рейсы из-за штрафов в 17 тыс. грн за перевозку более 10 человек
Об этом сообщает "Думская".
До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли на линии. В результате этого трамваи и троллейбусы оказались переполненными.
Ситуацию в Одессе обсуждают на сессии горсовета. В частности, заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны маршрутчиков.
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"Водители боятся, что сядет более десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривень. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков", - сообщил он.
По словам журналистов, на конечных остановках трамваев и троллейбусов работники общественного транспорта через мегафоны пытаются уговорить людей не лезть в транспорт.
Фото - "Думская":
Видео - "7 канал":
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