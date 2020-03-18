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Espreso.tvОбществоВ Одессе 80% маршруток не вышли в рейсы из-за штрафов в 17 тыс. грн за перевозку более 10 человек

В Одессе 80% маршруток не вышли в рейсы из-за штрафов в 17 тыс. грн за перевозку более 10 человек


фото: dumskaya
18 марта маршрутные такси не вышли на работу, пассажиры "набиваются" в другие виды общественного транспорта. Троллейбусы, трамваи и автобусы переполнены, несмотря на ограничение в 10 человек

Об этом сообщает "Думская".

До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли на линии. В результате этого трамваи и троллейбусы оказались переполненными.

Ситуацию в Одессе обсуждают на сессии горсовета. В частности, заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны маршрутчиков.

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"Водители боятся, что сядет более десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривень. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков", - сообщил он.

По словам журналистов, на конечных остановках трамваев и троллейбусов работники общественного транспорта через мегафоны пытаются уговорить людей не лезть в транспорт.

Фото - "Думская":

Видео - "7 канал":

Напомним, 18 марта закон о предотвращении распространения коронавируса вступил в силу

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