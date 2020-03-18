 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Китае успешно применили против коронавируса японские антигриппозные лекарства, - СМИ

В Китае успешно применили против коронавируса японские антигриппозные лекарства, - СМИ

Препарат, который Япония использует для лечения новых штаммов гриппа, эффективен у пациентов с коронавирусом

Об этом заявил представитель министерства науки и технологий КНР Чжан Синьминь, сообщает The Guardian .

Препарат фавипиравир дал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне. В исследовании приняли участие 340 пациентов.

Пациенты выздоравливали от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты показали положительный результат.

  • В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир для экстренной помощи в борьбе со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать