В Китае успешно применили против коронавируса японские антигриппозные лекарства, - СМИ
18 марта, 2020, 19:45
Препарат, который Япония использует для лечения новых штаммов гриппа, эффективен у пациентов с коронавирусом
Об этом заявил представитель министерства науки и технологий КНР Чжан Синьминь, сообщает The Guardian .
Препарат фавипиравир дал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне. В исследовании приняли участие 340 пациентов.
Пациенты выздоравливали от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты показали положительный результат.
- В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир для экстренной помощи в борьбе со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
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