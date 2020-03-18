В Китае успешно применили против коронавируса японские антигриппозные лекарства, - СМИ

18 марта, 2020, 19:45

Препарат, который Япония использует для лечения новых штаммов гриппа, эффективен у пациентов с коронавирусом

Об этом заявил представитель министерства науки и технологий КНР Чжан Синьминь, сообщает The Guardian .

Препарат фавипиравир дал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне. В исследовании приняли участие 340 пациентов.

Пациенты выздоравливали от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты показали положительный результат.