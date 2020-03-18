18 марта, 2020, 12:25

18 декабря на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Проанализировав эпидемической ситуации на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили Олега Торкунова, заместителя председателя КОДА. Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения КОДА.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры, - сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации. - В первую очередь - таких, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие ".