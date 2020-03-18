В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей
18 марта, 2020, 21:48
В столице произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"В Дарницком районе города Киева произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На проспекте Бажана между станциями метро Позняки и Харьковская в направлении Борисполя автомобиль Toyota создал аварийную ситуацию, в результате чего произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Однако Toyota скрылась с места происшествия. На проспекте в направлении Борисполя образуется затор.
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