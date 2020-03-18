В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

18 марта, 2020, 21:48

В столице произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Дарницком районе города Киева произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На проспекте Бажана между станциями метро Позняки и Харьковская в направлении Борисполя автомобиль Toyota создал аварийную ситуацию, в результате чего произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Однако Toyota скрылась с места происшествия. На проспекте в направлении Борисполя образуется затор.