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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В столице произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Дарницком районе города Киева произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На проспекте Бажана между станциями метро Позняки и Харьковская в направлении Борисполя автомобиль Toyota создал аварийную ситуацию, в результате чего произошло масштабное ДТП с участием Wolksvagen СС, Skoda Fabia, Fiat и Hyundai", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Однако Toyota скрылась с места происшествия. На проспекте в направлении Борисполя образуется затор.

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