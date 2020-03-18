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Espreso.tvСпортВ ДТП погиб 22-летний экс-боксер "Украинская атаманов"

В ДТП погиб 22-летний экс-боксер "Украинская атаманов"


фото: facebook
В Киевской области в ДТП погиб бывший боксер "Украинских атаманов" Дмитрий Лесной

Об этом сообщает Национальная полиция в Киевской области.

17 марта в Обуховском районе Киевской области произошло автопроисшествие с трагическими последствиями, на автодороге Киев - Знаменка столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второй машины сейчас находится в больнице.

Следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

22-летний Дмитрий Лесной выступал в весовой категории до 91 кг. Он трижды становился серебряным призером Чемпионата Украины (2015, 2016, 2017), а также бронзовым призером в 2018 году.

Также выступал за клуб "Украинские атаманы" во Всемирной боксерской серии бокса.

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