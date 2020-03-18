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Espreso.tvСпортВ боксерских перчатках: Виталий Кличко показал странный способ, как мыть руки

В боксерских перчатках: Виталий Кличко показал странный способ, как мыть руки


фото: Getty Images
Мэр Киева Виталий Кличко советует выходить на улицу в боксерских перчатках, а после этого помыть их и руки мылом

Видео боксер опубликовал в instagram-stories.

Кличко показал, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса в мире.

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По последним данным в Украине 14 случаев коронавируса, 2 из них летальные.

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