Укртелеком прекращает прием абонентов в отделениях
Об этом говорится на сайте оператора.
Также отмечают, что с 18 марта часть сотрудников переводят на дистанционную работу, ремонтные работы будут проводить без доступа в помещения абонентов за исключением социально важных объектов.
В то же время отмечается, что оператор продолжает непрерывную деятельность, поскольку в условиях распространения коронавирусной инфекции возрастает важность предоставления услуг связи.
"Укртелеком" советует обращаться на горячую линию по телефону 0800506800, которая работает круглосуточно.
Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе Помощь. К оператору можно обратиться и через страницу в социальной сети (в личные сообщения). Для быстрого обработки запроса при обращении советуют указать: ФИО абонента, номер телефона с кодом населенного пункта или номер лицевого счета и контактный номер для связи.
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