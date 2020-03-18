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Espreso.tvОбществоУкртелеком прекращает прием абонентов в отделениях

Укртелеком прекращает прием абонентов в отделениях

Оператор фиксированной связи "Укртелеком" с 18 марта прекращает физический прием граждан в центрах обслуживания

Об этом говорится на сайте оператора.

Также отмечают, что с 18 марта часть сотрудников переводят на дистанционную работу, ремонтные работы будут проводить без доступа в помещения абонентов за исключением социально важных объектов.

В то же время отмечается, что оператор продолжает непрерывную деятельность, поскольку в условиях распространения коронавирусной инфекции возрастает важность предоставления услуг связи.

"Укртелеком" советует обращаться на горячую линию по телефону 0800506800, которая работает круглосуточно.

Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе Помощь. К оператору можно обратиться и через страницу в социальной сети (в личные сообщения). Для быстрого обработки запроса при обращении советуют указать: ФИО абонента, номер телефона с кодом населенного пункта или номер лицевого счета и контактный номер для связи.

 

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