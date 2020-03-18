Украинские гандболистки победили на престижном международном турнире

18 марта, 2020, 17:23

Украинская "Галичанка" стала победителем Балтийской лиги-2020, проведя турнир без поражений

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу гандбольного клуба.

Львовская "Галичанка" единственной прошла турнир без поражений, в активе украинок 9 побед и только 1 ничья. Марьяна Маркевич признана лучшим игроком Балтийской лиги, и лучшей разыгрывающего турнира.

"Галичанка" участвует в Балтийской лиге третий раз. В 2017 году украинцы завоевали бронзу, а год спустя - золото.