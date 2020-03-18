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Espreso.tvСпортУкраинские гандболистки победили на престижном международном турнире

Украинские гандболистки победили на престижном международном турнире


фото: hcgalychanka.com.ua
Украинская "Галичанка" стала победителем Балтийской лиги-2020, проведя турнир без поражений

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу гандбольного клуба.

Львовская "Галичанка" единственной прошла турнир без поражений, в активе украинок 9 побед и только 1 ничья. Марьяна Маркевич признана лучшим игроком Балтийской лиги, и лучшей разыгрывающего турнира.

"Галичанка" участвует в Балтийской лиге третий раз. В 2017 году украинцы завоевали бронзу, а год спустя - золото.

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