Украинские гандболистки победили на престижном международном турнире
18 марта, 2020, 17:23
Украинская "Галичанка" стала победителем Балтийской лиги-2020, проведя турнир без поражений
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу гандбольного клуба.
Львовская "Галичанка" единственной прошла турнир без поражений, в активе украинок 9 побед и только 1 ничья. Марьяна Маркевич признана лучшим игроком Балтийской лиги, и лучшей разыгрывающего турнира.
"Галичанка" участвует в Балтийской лиге третий раз. В 2017 году украинцы завоевали бронзу, а год спустя - золото.
- 20 февраля украинский "Мотор" проиграл польскому "Виве Кельце" со счетом 26:33 и потерял шансы на выход в следующий раунд гандбольной Лиги чемпионов.
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