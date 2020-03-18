Украинцам могут возместить часть денег по оплате за коммуналку из-за карантина

18 марта, 2020, 15:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан

Такое предложение он высказал во время заседания правительства 18 марта, передает Еспресо.TV.

Шмыгаль дал соответствующее поручение Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики. Ведомства должны просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина. В то же время премьер отметил, что компенсации могут выплатить и всем гражданам.

"То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которіе возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома ", - отметил Шмыгаль.