Туалетная бумага вместо мяча: футболисты на карантине запустили странный челлендж
18 марта, 2020, 19:43
Популярные мировые футболисты не теряют времени на карантине и запустили челлендж, где нужно пожонглировать туалетной бумагой
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter.
Суть челленджа # 10ToquesChallenge заключается в том, чтобы снять на камеру, как ты набиваешь рулон туалетной бумаги не менее 10 раз. Ролик нужно загрузить в сеть.
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос:
Легандарний нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти:
- ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 18, 2020
Знаменитый капитан "Барселоны" Хави:
Голкипер сборной Аргентины Естебиан Андрада:
Con la camiseta de Neymar y el look del Fenómeno Ronaldo: la cuarentena TOP de Richarlison. pic.twitter.com/ab7oQaKz9R- SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2020
Полузащитник испанской "Мальорки" Хоакин Родиригес:
Joaquín Rodríguez (@ Joaquin_Rguez10) March 17, 2020
Защитник аргентинской "Боки Хуниорс" Франк Фабра:
(@InformacionCABJ) March 18, 2020
- 18 марта украинский футболист Александр Зинченко показал опустевшие полки магазина в Манчестере во время вспышки коронавируса.
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