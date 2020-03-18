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Espreso.tvСпортТуалетная бумага вместо мяча: футболисты на карантине запустили странный челлендж

Туалетная бумага вместо мяча: футболисты на карантине запустили странный челлендж


фото: Getty Images
Популярные мировые футболисты не теряют времени на карантине и запустили челлендж, где нужно пожонглировать туалетной бумагой

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter.

Суть челленджа # 10ToquesChallenge заключается в том, чтобы снять на камеру, как ты набиваешь рулон туалетной бумаги не менее 10 раз. Ролик нужно загрузить в сеть.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос:

Легандарний нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти:

Знаменитый капитан "Барселоны" Хави:

Голкипер сборной Аргентины Естебиан Андрада:

Полузащитник испанской "Мальорки" Хоакин Родиригес:

Защитник аргентинской "Боки Хуниорс" Франк Фабра:

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