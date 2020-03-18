Туалетная бумага вместо мяча: футболисты на карантине запустили странный челлендж

18 марта, 2020, 19:43

Популярные мировые футболисты не теряют времени на карантине и запустили челлендж, где нужно пожонглировать туалетной бумагой

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter.

Суть челленджа # 10ToquesChallenge заключается в том, чтобы снять на камеру, как ты набиваешь рулон туалетной бумаги не менее 10 раз. Ролик нужно загрузить в сеть.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос:

Легандарний нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти:

- ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 18, 2020

Знаменитый капитан "Барселоны" Хави:

Голкипер сборной Аргентины Естебиан Андрада:

Con la camiseta de Neymar y el look del Fenómeno Ronaldo: la cuarentena TOP de Richarlison. pic.twitter.com/ab7oQaKz9R - SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2020

Полузащитник испанской "Мальорки" Хоакин Родиригес:

Joaquín Rodríguez (@ Joaquin_Rguez10) March 17, 2020

Защитник аргентинской "Боки Хуниорс" Франк Фабра: