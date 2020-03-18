 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТри месяца за 54 секунды: студент из Калифорнии создал карту распространения коронавируса в мире

Три месяца за 54 секунды: студент из Калифорнии создал карту распространения коронавируса в мире


фото: Скріншот
Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира

Об этом сообщает meduza.

Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира. Исходный код и готовую визуализацию он опубликовал на GitHub. На карте видно, как в течение длительного времени вирус не распространялся за пределы одного региона Китая, после чего перебросился на Западную Европу и на Ближний Восток.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать