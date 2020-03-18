Три месяца за 54 секунды: студент из Калифорнии создал карту распространения коронавируса в мире

18 марта, 2020, 22:08

Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира

Об этом сообщает meduza.

Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира. Исходный код и готовую визуализацию он опубликовал на GitHub. На карте видно, как в течение длительного времени вирус не распространялся за пределы одного региона Китая, после чего перебросился на Западную Европу и на Ближний Восток.