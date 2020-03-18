Тренер сборной Нидерландов Куман объяснил, почему летом не возглавит "Барселону"
Об этом сообщает Dutch Football в twitter.
По словам тренера сборной Нидерландов, которая является соперником национальной команды Украины по финальной части чемпионата Европы, он не сможет возглавить "Барселону" из-за пункта в его действующем контракте.
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"Пункт в моем контракте позволяет уйти в "Барселону" после чемпионата Европы, но без указания дат. Получается, что теперь это только после Евро-2021", - сказал Куман.
56-летний Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов 6 февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Koeman: Barcelona clause is after Euro's https://t.co/zvD0FRvdyj- Dutch Football (@FootballOranje_) March 17, 2020
- 18 марта стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси грозит покинуть "Барселону" , если клуб не вернет бразильского форварда ПСЖ Неймара.
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