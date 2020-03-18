Тренер сборной Нидерландов Куман объяснил, почему летом не возглавит "Барселону"

18 марта, 2020, 15:26

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что не сможет летом возглавить "Барселону" из-за переноса Евро-2020 на следующий год

Об этом сообщает Dutch Football в twitter.

По словам тренера сборной Нидерландов, которая является соперником национальной команды Украины по финальной части чемпионата Европы, он не сможет возглавить "Барселону" из-за пункта в его действующем контракте.

Читайте также: УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

"Пункт в моем контракте позволяет уйти в "Барселону" после чемпионата Европы, но без указания дат. Получается, что теперь это только после Евро-2021", - сказал Куман.

56-летний Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов 6 февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Koeman: Barcelona clause is after Euro's https://t.co/zvD0FRvdyj - Dutch Football (@FootballOranje_) March 17, 2020