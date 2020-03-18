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Espreso.tvСпортТренер сборной Нидерландов Куман объяснил, почему летом не возглавит "Барселону"

Тренер сборной Нидерландов Куман объяснил, почему летом не возглавит "Барселону"


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что не сможет летом возглавить "Барселону" из-за переноса Евро-2020 на следующий год

Об этом сообщает Dutch Football в twitter.

По словам тренера сборной Нидерландов, которая является соперником национальной команды Украины по финальной части чемпионата Европы, он не сможет возглавить "Барселону" из-за пункта в его действующем контракте.

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"Пункт в моем контракте позволяет уйти в "Барселону" после чемпионата Европы, но без указания дат. Получается, что теперь это только после Евро-2021", - сказал Куман.

56-летний Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов 6 февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

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