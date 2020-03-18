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Espreso.tvОбществоТолько 4% украинских заробитчан выехали с Польши после объявления о закрытии границы

Только 4% украинских заробитчан выехали с Польши после объявления о закрытии границы


фото: reuters
Лишь около 4% украинцев, работающих в Польше, покинули страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы

Об этом сообщили 17 марта в аналитическом департаменте компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает НВ.Бизнес

Согласно ей, решение выехать в основном приняли трудовые мигранты, у которых заканчивается рабочая виза или те, кто работал по безвизу, имея разрешение на работу.

"У нас есть четкие цифры относительно наших рабочих, которые говорят о том, что в Украине на 17 марта вернулось не более 3-4%. Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, которые находятся в Польше по безвизу, поспешили вернуться на Родину. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания", - сказал владелец Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме. Пищевые предприятия, а также компании, занимающиеся логистикой поставок, увеличивают количество рабочих мест.

На эти вакансии трудоустраивают в том числе украинцы, оставшиеся без работы после закрытия ресторанов и кафе. Больше всего от введения карантина пострадали украинские гастарбайтеры, работавшие в ресторанном и гостиничном бизнесе. Поэтому они начали искать работу на производстве.

По информации посольства Украины в Польше, пограничная служба Польши не будет накладывать санкции на граждан Украины, срок легального пребывания которых завершился 15 марта или после этой даты, но они вынуждены оставаться в Польше из-за ограничений на границе.

Всего в мире количество случаев заражения достигла 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 000 человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.

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