Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов мира по версии Forbes

18 марта, 2020, 14:33

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов по версии авторитетного журнала Forbes

Об этом сообщает Forbes .

В тридцатку самых успешных и перспективных попали только те спортсмены, которым еще не исполнилось 30 лет.

Кроме Свитолиной в рейтинге нашлось место только для одной теннисистки, экс-первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп. Также в списке оказался защитник лондонского "Арсенала" испанец Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич.