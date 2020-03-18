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Espreso.tvСпортСвитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов мира по версии Forbes

Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов мира по версии Forbes


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов по версии авторитетного журнала Forbes

Об этом сообщает Forbes .

В тридцатку самых успешных и перспективных попали только те спортсмены, которым еще не исполнилось 30 лет.

Кроме Свитолиной в рейтинге нашлось место только для одной теннисистки, экс-первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп. Также в списке оказался защитник лондонского "Арсенала" испанец Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич.

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