Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов мира по версии Forbes
18 марта, 2020, 14:33
Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов по версии авторитетного журнала Forbes
Об этом сообщает Forbes .
В тридцатку самых успешных и перспективных попали только те спортсмены, которым еще не исполнилось 30 лет.
Кроме Свитолиной в рейтинге нашлось место только для одной теннисистки, экс-первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп. Также в списке оказался защитник лондонского "Арсенала" испанец Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич.
- Напомним, 18 февраля Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль.
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