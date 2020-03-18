Сутки на Донбассе: оккупанты били с запрещенного оружия и продолжили обстрелы с утра, ранены 2 бойца ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били вблизи Павлополя с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку Широкино - из 82-мм минометов; рядом со Славным - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били в районе населенного пункта Новолуганское из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса; рядом с Орехово - из 82-мм минометов, неподалеку Новотошковского - из 82-мм минометов.
Также российские террористы дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
17 марта в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала суток 18 марта российские оккупанты один раз обстреляли украинские позиции со станкового противотанкового гранатомета в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Марьинка. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.
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