SpaceX запустила ракету с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink

18 марта, 2020, 17:40

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Трансляция запуска происходила в Twitter SpaceX .

Как сообщается, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая степень отправилась в космос в пятый раз. Ее не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как отмечается, космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.