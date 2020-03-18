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Espreso.tvОбществоSpaceX запустила ракету с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX запустила ракету с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink


фото: reuters
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Трансляция запуска происходила в Twitter SpaceX .

Как сообщается, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая степень отправилась в космос в пятый раз. Ее не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как отмечается, космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.

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