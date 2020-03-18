SpaceX запустила ракету с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink
18 марта, 2020, 17:40
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Трансляция запуска происходила в Twitter SpaceX .
Как сообщается, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая степень отправилась в космос в пятый раз. Ее не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Как отмечается, космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.
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