Сотрудница банка в Одесской области присвоила почти 2,5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Злоупотребляя служебным положением, фигурантка получала всю необходимую информацию о счетах иностранных клиентов. В дальнейшем якобы от их имени создавала фиктивные заявления на выдачу наличных, которые в дальнейшем присваивала. Работники киберполиции в Одесской области совместно со следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 27-летнюю местную жительницу в присвоении денег иностранных клиентов банка. Работница, злоупотребляя служебным положением, с помощью специализированных программных комплексов получала информацию относительно иностранных клиентов банка. Доступ к данным комплексам осуществлялся путем применения электронного ключа пароля ", - говорится в сообщении.

Женщина выбирала клиентов, которые фактически проживают за пределами Украины и долгое время никаких операций по счету не совершали. В дальнейшем от имени клиентов создавала заявления на выдачу наличных. Данные заявления она привлекала к кассовым документам дня, а информацию о совершении сделки вносила в специализированный программный комплекс банка, чем безосновательно была сформирована кассовая документация.

Сотруднице банка было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 и ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Женщину подозревают в несанкционированном доступе к информации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.