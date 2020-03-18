Шмыгаль поручил Минэкономики разработать сценарии экономических последствий из-за коронавируса
Об этом он заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV
"Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать. Сейчас даю такое поручение непосредственно новоназначенному министру", - сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении Украине финансовой поддержки.
"Вчера состоялась встреча с послами стран "Большой семерки", вчера и каждый день происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед по поводу финансовой поддержки от этой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов, надеемся в ближайшее время на положительный результат. Обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивная", - сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр заявил, что правительство должно готовиться к мировому экономическому кризису, который повлечет кризис в Украине.
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