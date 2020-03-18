Шмыгаль попросил ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина в Украине
Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, передает " Общественное радио ".
"Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях, не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное, междугороднее сообщение, потому руководителей учебных заведений очень прошу, рекомендую, и будет поручение Министерству образования и науки провести работу с руководителями образовательных учреждений, чтобы те не выселяли студентов из общежитий ", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что руководители учебных заведений должны обеспечить студентов, находящихся в общежитиях, продуктами и лекарствами.
По его словам, в целом правительство планирует дополнительно выделить 70 млн грн на средства индивидуальной защиты.
- Напомним, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в связи с введением в Украине карантина студентов из киевских общежитий отправляют по домам.
- 16 марта в КГГА отметили, что ограничения передвижения между Киевом и другими городами имеет рекомендательный характер.
- Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска в связи с карантином в Киеве.
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