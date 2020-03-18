Ребекка Хармс: Назначение Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента Зеленского
Об этом в Твиттере после голосования парламента за назначение Генпрокурорм Ирины Венедиктовой написала Ребекка Хармс, сопредседатель парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, депутат Европарламента в 2004-2019 годах.
"Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям Президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией", - написала Ребекка Хармс.
The new apointments to after recent reshuffle of government are in conflict with major promises of Ukrainian President. His choice is not a signal for a new era of dignity, not for unity and also not for consequent fight against corruption. #Ukraine https://t.co/MWfelrD60c- Rebecca Harms (@RebHarms) March 17, 2020
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