Ребекка Хармс: Назначение Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента Зеленского

18 марта, 2020, 11:53

Об этом в Твиттере после голосования парламента за назначение Генпрокурорм Ирины Венедиктовой написала Ребекка Хармс, сопредседатель парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, депутат Европарламента в 2004-2019 годах.

"Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям Президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией", - написала Ребекка Хармс.