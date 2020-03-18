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Espreso.tvОбществоРебекка Хармс: Назначение Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента Зеленского

Ребекка Хармс: Назначение Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента Зеленского


фото: reuters
Кадровые изменения, которые провел президент Украины Владимир Зеленский в правительстве и Генпрокуратуре, противоречат его обещаниям о реальной борьбе с коррупцией и продолжении демократических реформ

Об этом в Твиттере после голосования парламента за назначение Генпрокурорм Ирины Венедиктовой написала Ребекка Хармс, сопредседатель парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, депутат Европарламента в 2004-2019 годах.

"Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям Президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией", - написала Ребекка Хармс.

 

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