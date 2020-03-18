"Зеленые" в Бундестаге раскритиковали создание Консультативного совета с террористами "ДНР"/"ЛНР"

18 марта, 2020, 13:42

В немецком парламенте раскритиковали идею создания в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске так называемого "консультативного совета" с прокремлевскими сепаратистами

По словам представителя фракции Союз 90/Зеленые по вопросам восточноевропейской политики Мануэля Саррацина, с помощью этого органа глава Кремля Владимир Путина хочет заставить Украину вести прямые переговоры с его марионетками в ОРДЛО, передает DW.

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"То, что звучит как положительная новая динамика в Минском процессе, на самом деле является дальнейшим выхолащиванием минских соглашений. Этот совет является очень сомнительным из-за одинакового статуса представителей Украины и представителей оккупированных территорий. Кремль годами требовал от Украины прямых переговоров с марионеточным правительством", - заявил он .

В связи с этим Саррацин призвал немецкое правительство озвучить свою позицию по этому вопросу.

"Россия остается военной стороной на Донбассе и также должна быть ответственной за свои действия. Благодаря так называемому консультативному совету Путин пытается способствовать постепенному принятию оккупации и аннексии Крыма. Это надо предотвратить", - добавил он.