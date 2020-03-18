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Espreso.tvОбщество"Надо прекратить работу предприятий, которые не критически важные для города", - первый заместитель Кличко

"Надо прекратить работу предприятий, которые не критически важные для города", - первый заместитель Кличко


фото: kyivcity.gov.ua
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что мэрия обратилась к руководителям предприятий, которые не являются критически важными для работы города, прекратить работу в период карантина
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.
 
"Для того чтобы транспорт возил в условиях ограничительно-профилактических мероприятий, которые внедряются, нужно прекратить работу предприятий, которые не критически важные для жизнедеятельности города на этот период. К руководителям предприятий мы обратились для того, чтобы люди не ехали на работу. Сегодня очень большое количество людей ехало, которые являются работниками предприятий, которые не важны или критические для работы города в этот период ", - сказал Поворозник.
 
Поворозник также отметил, что ограничительно-профилактические мероприятия действуют тогда, когда они выполняются всеми участниками процесса.
 
"Ограничительно-профилактические мероприятия действуют тогда, когда они выполняются всеми участниками процесса: Кабмином, КМД, руководителями предприятий. Для чего мы это делаем, чтобы обезопасить от заболеваемости", - сказал Поворозник.
  • 16 марта в КГГА отметили, что ограничения передвижения между Киевом и другими городами имеет рекомендательный характер.
  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска в связи с карантином в Киеве.
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