"Моника не смогла спасти Эрику": соцсети отреагировали на обращение Зеленского со странными титрами
18 марта, 2020, 08:51
Сеть отреагировала на титрование обращения президента Владимира Зеленского странными высказываниями, которые не имели отношения к содержанию выступления
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Блогер Роман Шрайк сделал мем на эту тему.
Алексей Комоско спрашивает президента, "зачем он это сделал".
Евгений Бровко сделал фотожабу, связанную с футболом и Роналду.
Василий Каминский создал целое событие, чтобы "узнать о мотивах преступления".
Елена Яхно считает, что на канале еще есть "порохоботы".
Блогер Антон Ходза спрашивает у общества и говорит, что из-за него "убили Эрику".
Экс-депутат Андрей Лозовой прокомментировал этот инцидент, проводя параллели.
Политическому обозревателю Милану Леличу понравился титр о "шедеврах Артура Городецкого".
Жена экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий имеет теперь два главных вопроса.
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