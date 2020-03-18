 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Моника не смогла спасти Эрику": соцсети отреагировали на обращение Зеленского со странными титрами

"Моника не смогла спасти Эрику": соцсети отреагировали на обращение Зеленского со странными титрами

Сеть отреагировала на титрование обращения президента Владимира Зеленского странными высказываниями, которые не имели отношения к содержанию выступления

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Блогер Роман Шрайк сделал мем на эту тему.

Алексей Комоско спрашивает президента, "зачем он это сделал".
null
Евгений Бровко сделал фотожабу, связанную с футболом и Роналду.

Василий Каминский создал целое событие, чтобы "узнать о мотивах преступления".

Елена Яхно считает, что на канале еще есть "порохоботы".

Блогер Антон Ходза спрашивает у общества и говорит, что из-за него "убили Эрику".

Экс-депутат Андрей Лозовой прокомментировал этот инцидент, проводя параллели.

Политическому обозревателю Милану Леличу понравился титр о "шедеврах Артура Городецкого".

Жена экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий имеет теперь два главных вопроса.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать