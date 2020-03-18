"Моника не смогла спасти Эрику": соцсети отреагировали на обращение Зеленского со странными титрами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Блогер Роман Шрайк сделал мем на эту тему.

Алексей Комоско спрашивает президента, "зачем он это сделал".

Евгений Бровко сделал фотожабу, связанную с футболом и Роналду.

Василий Каминский создал целое событие, чтобы "узнать о мотивах преступления".

Елена Яхно считает, что на канале еще есть "порохоботы".

Блогер Антон Ходза спрашивает у общества и говорит, что из-за него "убили Эрику".

Экс-депутат Андрей Лозовой прокомментировал этот инцидент, проводя параллели.

Политическому обозревателю Милану Леличу понравился титр о "шедеврах Артура Городецкого".

Жена экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий имеет теперь два главных вопроса.