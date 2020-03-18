"Должны быть маски с клапанами или с тройными слоями", - Омелян

18 марта, 2020, 16:01

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о проблемах со средствами безопасности во время карантина

Об этом он заявил на Стриме Эспрессо в Facebooк.

"У нас есть большой вызов с ситуацией политикой безопасности. Люди не обеспечены необходимым средствами, а это респираторы, а не эти медицинские маски, которые красиво рекламируют с экранов. Ведь они не от чего не спасают. Единственная функция этой маски, это защищать ваше лица от ваших невольных прикосновений пальцами и руками. Она не спасает от вируса, к большому сожалению. Это должны быть маски минимум с клапанами или с тройными слоями достаточно мало. Правительство об этом не позаботился. Более того, отдельные представители "Слуги народа" были замечены в операциях экспорта этих масок за границу, когда был кризис и им надо было заработать деньги. Об украинцах никто не подумал ", - заявил Омелян.

Он добавил, что второй момент - это отсутствие антисептиков.

"Я был свидетелем нескольких аптек, которые имели прямые поставки из наших производств, то каждое утро, когда завозят новую партию, то очередь 20, 30, 50 человек, потому что люди в отчаянии хватают все подряд", - отметил он.