"Действия власти были ошибочными": Омелян об общественном транспорте во время карантина

Об этом он заявил на стриме Эспрессо в Facebooк.

"Проблематика значительно глубже. Эти проблемы, которые мы имеем, начались гораздо раньше, чем коронавирус в Ухане. Относительно общественного транспорта действия власти были ошибочными в каком аспекте: в первую очередь надо было определить стратегические компании, которые должны работать во время карантина. Они озвучили, что это заведения питания, продуктовые супермаркеты, аптеки, АЗС и несколько других базовых пунктов. Вы объявляете карантин, каким образом эти люди, которые обслуживают все эти заведения, должны добраться на место работы с мест своего проживания? Абсолютно бессмысленно, просто запрет ", - отметил экс-министр инфраструктуры.

Он добавил, что все госучреждения работают без всяких исключений.

"Это тоже огромная масса людей, которая каждое утро каким-то образом, по воздуху или на велосипеде, как любит говорить об этом президент, должні доехать на работу и вернуться с работы. Тоже ответа на этот вопрос мы не имеем", - сказал Омелян.