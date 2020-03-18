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Espreso.tvОбществоПравительство усилило пошлины на электроэнергию и уголь из России

Правительство усилило пошлины на электроэнергию и уголь из России

Кабинет министров Украины ввел дополнительные пошлины на импорт из Российской Федерации электроэнергии и всех типов угля

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 марта, передает hromadske.

Размер пошлины составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии. Заработает новое торговое ограничение с 1 апреля 2020 года.

Новые пошлины предлагают не применять лишь на антрациты и коксующийся уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.

Соответствующее решение с доработкой в течение трех дней поддержали все присутствующие на заседании правительства министры.

 
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