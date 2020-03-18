Правительство усилило пошлины на электроэнергию и уголь из России
18 марта, 2020, 13:44
Кабинет министров Украины ввел дополнительные пошлины на импорт из Российской Федерации электроэнергии и всех типов угля
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 марта, передает hromadske.
Размер пошлины составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии. Заработает новое торговое ограничение с 1 апреля 2020 года.
Новые пошлины предлагают не применять лишь на антрациты и коксующийся уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.
Соответствующее решение с доработкой в течение трех дней поддержали все присутствующие на заседании правительства министры.
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