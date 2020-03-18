Правительство создаст стабилизационный фонд и направит на средства защиты от коронавируса еще 70 млн грн

18 марта, 2020, 12:34

Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 70 млн грн на средства индивидуальной защиты

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 18 марта, передает Еспресо.TV

"На прошлой неделе выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 млн. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство пока проводит переговоры с сетями аптек для того, чтобы карантинные мероприятия, которые ввели в Украине, вызвали как можно меньший дискомфорт.

По словам премьера, правительство планирует разработать новые меры стимулирования экономики, чтобы кризис и карантин нанесли как можно меньше ущерб бизнесу.