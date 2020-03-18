Правительство Чехии запретило населению выходить из дома без масок
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
"Правительство приняло ряд решений. Важнейшим является обязанность носить любые средства защиты рта и носа на публике. Постановление действует с полуночи (на четверг, 19 марта - Ред.)", - сообщил Бабиш.
Бабиш отметил, что государство не хочет наказывать людей за невыполнение этого приказа, но выразил надежду, что пример "Италии, Испании и остальной Европы" убедит жителей республики следовать указанию.
Руководство полиции, впрочем, уточнило, что штраф все же вполне возможен - до 10 000 крон.
Также запрещается делать покупки в продуктовых магазинах и аптеках между 10:00 и 12:00, это время выделяется исключительно для людей, старше 65 лет.
В выходные ожидается прибытие в Чехию украинского самолета, который должен доставить из Китая до 30 млн масок и респираторов, а также другие средства защиты. Еще 10 млн масок Чехия купила во Вьетнаме.
Из 464 инфицированных 52 пока лечатся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии.
- Напомним, 12 марта Чехия объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
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