Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим, - Нефедов об изменениях в экспорте и импорте
Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в интервью Интерфакс-Украина.
"Говорить, что коронавирус не влияет на торговлю, было бы, мягко говоря, наивно и безответственно. Статистика по Китаю за февраль свидетельствует о существенном падении промпроизводства, выше ожидаемого уровне безработицы, падении товарооборота и т.д.", - отметил Нефедов.
По его словам, пандемия повлияет на объемы экспорта и импорта негативно, а это значит, негативное влияние на экономику.
Нефедов отметил, что закрытие пропускных пунктов на границах Украины не должно существенно ограничить международную торговлю, ведь сами пункты пропуска продолжат работать.
"Несмотря на это, в целом объемы импорта в Украину все же снизятся. Насколько критично? Это будет падение двух-трех недель или в масштабах года, пока сказать сложно", - сообщил он.
Нефедов добавил, что не считает, что падение международной торговли будет критическим:
"Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим", - добавил глава таможенной службы.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-