 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПовода для паники, что экономика остановится, мы не видим, - Нефедов об изменениях в экспорте и импорте

Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим, - Нефедов об изменениях в экспорте и импорте


фото: prm.ua
Пандемия коронавируса существенно повлияет на экспорт и импорт товаров из и в Украину, впрочем, пока сложно оценить, каким будет падение

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в интервью Интерфакс-Украина.

"Говорить, что коронавирус не влияет на торговлю, было бы, мягко говоря, наивно и безответственно. Статистика по Китаю за февраль свидетельствует о существенном падении промпроизводства, выше ожидаемого уровне безработицы, падении товарооборота и т.д.", - отметил Нефедов.

По его словам, пандемия повлияет на объемы экспорта и импорта негативно, а это значит, негативное влияние на экономику.

Нефедов отметил, что закрытие пропускных пунктов на границах Украины не должно существенно ограничить международную торговлю, ведь сами пункты пропуска продолжат работать.

"Несмотря на это, в целом объемы импорта в Украину все же снизятся. Насколько критично? Это будет падение двух-трех недель или в масштабах года, пока сказать сложно", - сообщил он.

Нефедов добавил, что не считает, что падение международной торговли будет критическим:

"Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим", - добавил глава таможенной службы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать