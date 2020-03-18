Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим, - Нефедов об изменениях в экспорте и импорте

18 марта, 2020, 13:09

Пандемия коронавируса существенно повлияет на экспорт и импорт товаров из и в Украину, впрочем, пока сложно оценить, каким будет падение

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в интервью Интерфакс-Украина.

"Говорить, что коронавирус не влияет на торговлю, было бы, мягко говоря, наивно и безответственно. Статистика по Китаю за февраль свидетельствует о существенном падении промпроизводства, выше ожидаемого уровне безработицы, падении товарооборота и т.д.", - отметил Нефедов.

По его словам, пандемия повлияет на объемы экспорта и импорта негативно, а это значит, негативное влияние на экономику.

Нефедов отметил, что закрытие пропускных пунктов на границах Украины не должно существенно ограничить международную торговлю, ведь сами пункты пропуска продолжат работать.

"Несмотря на это, в целом объемы импорта в Украину все же снизятся. Насколько критично? Это будет падение двух-трех недель или в масштабах года, пока сказать сложно", - сообщил он.

Нефедов добавил, что не считает, что падение международной торговли будет критическим:

"Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим", - добавил глава таможенной службы.