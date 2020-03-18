Полиция открыла уголовное производство из-за смерти буковинки от COVID-19: будут расследовать врачебную халатность

18 марта, 2020, 13:22

В главном управлении Нацполиции в Черновицкой области открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК)

Об этом сообщило информационное агентство "АСС".

Как сообщили в Главном управлении нацполиции в Черновицкой области, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили письмо матери умершей женщины, в котором было обвинение врачей в профессиональной халатности.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами открыто уголовное производство по ч.1 статьи 140ККУ. (Наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок)

Медики считают, что буковинка, у которой обнаружили коронавирус, умерла не от него.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено - кровоизлияние в мозг. У умершей была тяжелая патология нервной системы. Кроме этого, имели место тяжелые нарушения на фоне другой патологии - эндокринной. И третье - это было тяжелое поражение легких, параллельно мы зафиксировали коронавирус", - рассказала Ольга Снигуряк, медицинский директор Черновицкой областной больницы.

"Поэтому мы убеждены, что коронавирус в данном случае был лишь сопутствующим заболеванием, а поэтому - не является причиной смерти", - добавила врач.

"Мы уверены в правильности действий и лечении наших инфекционистов", - написала на своей странице в Фейсбуке Наталья Гусак, заместитель главы Черновицкой ОГА. - "Эти люди сейчас работают в условиях мировой пандемии".