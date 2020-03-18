Первое подозрение на коронавирус в Черниговской области: женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали
18 марта, 2020, 19:01
18 марта с подозрением на COVID-19 госпитализировали в Нежинскую городскую больницу женщину с температурой и затрудненным дыханием
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.
"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус", - заявил Прокопенко.
Он рассказал, что в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставили женщину с симптомами ОРВИ, в том числе температурой и тяжелым дыханием.
"По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии", - добавил глава ОГА.
Пациентку изолировали в инфекционный бокс.
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