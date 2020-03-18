Первое подозрение на коронавирус в Черниговской области: женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали

18 марта, 2020, 19:01

18 марта с подозрением на COVID-19 госпитализировали в Нежинскую городскую больницу женщину с температурой и затрудненным дыханием

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус", - заявил Прокопенко.

Он рассказал, что в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставили женщину с симптомами ОРВИ, в том числе температурой и тяжелым дыханием.

"По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии", - добавил глава ОГА.

Пациентку изолировали в инфекционный бокс.