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Espreso.tvОбществоПациенты сбрасывались наличными на такси медсестрам из Киевской области, - активистка

Пациенты сбрасывались наличными на такси медсестрам из Киевской области, - активистка

В одной из киевских больниц медсестры из Киевской области отказываются выходить на работу из-за отмены маршруток из пригорода

Об этом сообщила в Facebook соучредитель Общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашевская.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника, 22 марта", - говорится в сообщении.

  • В Киеве произошел коллапс транспорта из-за закрытия метрополитена в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса. Также в Украине отменено междугороднее сообщение.
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