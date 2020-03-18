Пациенты сбрасывались наличными на такси медсестрам из Киевской области, - активистка
18 марта, 2020, 21:21
В одной из киевских больниц медсестры из Киевской области отказываются выходить на работу из-за отмены маршруток из пригорода
Об этом сообщила в Facebook соучредитель Общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашевская.
"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника, 22 марта", - говорится в сообщении.
- В Киеве произошел коллапс транспорта из-за закрытия метрополитена в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса. Также в Украине отменено междугороднее сообщение.
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