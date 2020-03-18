От Зеленского требуют отозвать подписи украинской стороны под принятыми в Минске договоренностями. Петиция

18 марта, 2020, 15:12

От президента Украины Владимира Зеленского требуют немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года

Еспресо.TV публикует текст петиции.

Господин Президент! 6 декабря 2019 года Вы заявили, что Украина не будет вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, потому что "Украина не разговаривает с боевиками"

Однако 11 марта 2020 года на внеочередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске после консультаций Вашего непосредственного и ближайшего подчиненного, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком был подписан Протокол заседания Трехсторонней контактной группы, где наряду с подписями полномочных представителей ОРДО и ОРЛО стоит подпись второго Президента Украины Леонида Кучмы, которого Вы лично своим распоряжением №953 / 2014-рп от 8 июля 2014 года уполномочили представлять Украину в Трехсторонний контактной группе, а также подпись Ермака с резолюцией "Согласен" рядом с такой же подписью и такой же резолюцией Козака.

В этом протоколе есть решение "4. По вопросу учреждения Консультативного совета": "На очередного заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать Решение Трехстороння контактной группы о учреждении Консультативного совета (рабочей группы)".

В прилагаемом к Протоколу решении речь идет о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса и то в случае согласия.

Таким образом сторонами переговоров становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт, Россия же превращается из агрессора в посредника между воюющими украинцами рядом с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и являются просто местными коллаборационистами российского оккупанта. В Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 года, в других законодательных актах не упоминается о ОРДО или ОРЛО как самостоятельных субъектов, сроки ОРДО, ОРЛО и ОРДЛО употребляются в украинском законодательстве лишь как оккупированные Россией территории. Подписанные 11 марта в Минске документы превращают Трехстороннюю контактную группу (Украина, Россия, ОБСЕ) в пятистороннюю, где к России добавляются ОРДО и ОРЛО, каждая отдельно, и таким образом в этой группе из пяти участников Россию будут представлять три - собственно Россия, ОРДО и ОРЛО.

Действия Aндрия Ермака и Леонида Кучмы 11 марта 2020 года легитимизируют ОРДО и ОРЛО в глазах международного сообщества, нарушают украинское законодательство и содержат признаки государственной измены, поскольку является в пользу агрессору, которого эти действия превращают в посредника в якобы внутриукраинском конфликте. Эти действия укрепляют агрессора, потому что открывают путь для снятия санкций с него. Если Украина признает ОРДО и ОРЛО равной стороной, а Россию посредником, то весь мир также признает их таковыми.

Подписание Протокола 11 марта 2020 года является наступлением Украины на грабли "приднестровского урегулирования", которое также происходило при активном участии и с учетом инициатив Дмитрия Козака. Несмотря на нескрываемое участие российской армии в войне с Молдовой (Россия даже не говорила "их там нет" и признает участие своей, расположенной в Приднестровье "й 14-армии, в войне), Молдова признала Приднестровье субъектом переговоров, а Россию посредником, и в результате там остались как миротворцы только российские войска, которые до сих пор находятся в этом статусе. Приднестровье уже почти 30 лет остается неподконтрольной Молдове отдельной непризнанной территорией под контролем России, где действуют неподконтрольные Молдове органы власти, проводятся выборы т.н. Президента и т.н. Верховной Рады Приднестровье "я, и конца этому конфликту не видно, что вполне устраивает Москву.

Подписывая протокол 11 марта в Минске, Ермак и Кучма вместо учета отрицательного приднестровского опыта урегулирования с участием Дмитрия Козака, воплощают этот выгодный Москве вариант в жизни, противоречит Вашим же обещаниям о возвращении оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей под полную юрисдикцию Украины.

Конституция Украины возлагает осуществление руководства внешнеполитической деятельностью государства именно на Президента Украины. Поэтому требованием этой петиции является предоставление Вами поручения Леониду Кучме и Aндрею Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020, и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители будут иметь право решающего голоса и вести непосредственные переговоры с представителями Украины в этом совете.