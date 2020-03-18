Не идет речь об остановке работы Верховной Рады из-за болезни Шахова, - Фролов

18 марта, 2020, 19:28

Нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов заявил, что Верховная Рада продолжит работу, несмотря на то, что у нардепа Сергея Шахова диагностировали коронавирус

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Конечно необходимо подумать, как организовать работу, но речи о том, что закрыть Верховную Раду на время не может быть. Потому что Рада является единственным законодательным органом. Сегодня уже Кабмин одобрил законопроект, он будет подан. Готовятся и другие законопроекты. Если Верховная Рада не будет реагировать на угрозы, то страна будет еще больше страдать. Я один из авторов идеи и внедрение идеи перевода парламента в электронную форму работы. Но для нас это невозможно, потому что нужно менять Конституцию ", - заявил нардеп.

По его словам, это невозможно сделать до следующей сессии, то есть фактически до сентября или к лету, если проводить вне очереди.

"Но мы думаем. Есть идеи. Есть идея, но она обсуждается, что, возможно, путем видеконференций каждый депутат под официальную запись, под трансляцию будет говорить свое волеизъявление и это не противоречит Конституции. Даже изменениями в закон о регламенте и о статусе депутата. Теоретически такое возможно, принятие законов без сборов всех в зале пленарных заседаний. Хочу подчеркнуть, что об остановке работы Рады речь идти не может на сегодняшний день ", - добавил Фролов.