На всех может не хватить палат, кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких, - активист об оснащении инфекционных больниц
Об этом в Facebook написал общественный активист Алексей Давыденко.
"За последние 5 лет отток медицинских кадров на заработки был просто рекордным за все время независимости, катастрофическим для отрасли. Оснащение инфекционных отделений оставляет желать лучшего. Скорее всего, можно с уверенностью сказать, что последний раз системной модернизацией инфекционных отделений по Украине занимались ровно 10 лет назад во время свиного гриппа ", - написал Давыденко.
По его словам, в больницах не хватает средств защиты, диагностики, сопровождения и лечения инфекционных заболеваний.
"Сядьте вы лучше дома, и что еще важнее - закройте дома своих пожилых родителей. Ведь при одновременном заболевании большого количества людей, на всех палат, кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких может не хватить, а больше нигде в мире кроме наших инфекционных отделений вас не ждут ", - добавил Давыденко.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-