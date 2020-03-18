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Espreso.tvОбществоНа всех может не хватить палат, кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких, - активист об оснащении инфекционных больниц

На всех может не хватить палат, кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких, - активист об оснащении инфекционных больниц

За последние 5 лет отток медицинских кадров на заработки был рекордным

Об этом в Facebook написал общественный активист Алексей Давыденко.

"За последние 5 лет отток медицинских кадров на заработки был просто рекордным за все время независимости, катастрофическим для отрасли. Оснащение инфекционных отделений оставляет желать лучшего. Скорее всего, можно с уверенностью сказать, что последний раз системной модернизацией инфекционных отделений по Украине занимались ровно 10 лет назад во время свиного гриппа ", - написал Давыденко.

По его словам, в больницах не хватает средств защиты, диагностики, сопровождения и лечения инфекционных заболеваний.

"Сядьте вы лучше дома, и что еще важнее - закройте дома своих пожилых родителей. Ведь при одновременном заболевании большого количества людей, на всех палат, кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких может не хватить, а больше нигде в мире кроме наших инфекционных отделений вас не ждут ", - добавил Давыденко.

 

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