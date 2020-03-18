Милованов об идеях дефолта: "Распространяют или идиоты, или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять"

18 марта, 2020, 14:58

Без новой программы поддержки от Международного валютного фонда экономический кризис в Украине станет сильнее, вырастут цены и повысится курс валют

Об этом предупредил бывший министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Без программы МВФ экономический кризис в Украине будет намного сильнее. С большой вероятностью значительно вырастут цены на продукты и повысится курс валют. Это приведет к полной потере рейтинга власти и политических последствий. Сначала на местных выборах. А потом возможно и на национальном уровне. Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство". Я согласен с Тимоти Эшем, который в недавнем письме сказал, что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять , создать хаос, панику и заработать на этом ", - пишет Милованов.

Также экс-министр отмечает, что для получения транша от МВФ надо выполнить еще два условия.

"Нужно принять банковский закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (это, на самом деле о Приватбанке). Желательно также принять закон об обороте земли. Но этот закон прежде всего необходим для экономики Украины", - подчеркивает Милованов.

Кроме того, бывший глава Министерства экономики прокомментировал возможные "альтернативы" МВФ.

"Существуют полностью необоснованные идеи о том, что можно взять деньги где-то в других партнеров (других стран, местного бизнеса, олигархов и т.д.). Этого не произойдет (возможно, за исключением России, но это мы уже делали и последствия всем известны). Во время кризиса финансовые рынки закрываются, а частные инвесторы становятся более осторожными. Поэтому роль международных финансовых институтов в финансировании Украины становится более весомой. Часто они становятся единственным источником финансирования под приемлемые проценты ", - резюмирует Милованов.