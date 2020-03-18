Меркель обратилась к немцам: "Коронавирус - это огромный вызов для страны"

18 марта, 2020, 17:31

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немцам в связи с пандемией коронавируса в мире

Меркель в специальном видеообращении рассказала о мерах, принимаемых немецким правительством, и о том, что могут сделать жители страны в борьбе с опасным вирусом, сообщает Цензор.НЕТ.



"Коронавирус - это огромный вызов для страны. Нам давно не приходилось сталкиваться с подобным. В такой же ситуации оказались многие страны. Именно поэтому мы говорим о пандемии. Вирус, о котором идет речь - это вирус нового типа. Против него не существует лекарств, как не существует и вакцины. Нам нужно замедлить распространение этого вируса, чтобы наши системы здравоохранения смогли выдержать это испытание. А это значит, что мы должны прекратить социальные контакты везде, где это возможно. Тем самым мы сможем помочь людям, которые особенно трудно будут переносить заболевания, вызываемое этим вирусом. Это старики и люди, страдающие другими заболеваниями ", - сказала Меркель в обращении.