Люди с чемоданами ищут способы выбраться из Киева домой, - корреспондент о ситуации на вокзале столицы

18 марта, 2020, 12:40

Возле станции метро "Вокзальная" закрывают автовокзал

Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Евлаш.

"Ситуация сейчас спокойная и одновременно нервная, потому что большинство людей не смогли вернуться домой и не знают, как это сделать. Сейчас за моей спиной закрывают автовокзал на станции метро "Вокзальная"", - сообщил он.

По его словам, администрация сообщила, что там осуществляются все необходимые меры по дезинфекции.

"Согласно распоряжению Кабмина и местных властей, им пришлось закрыть автовокзал. Сейчас здесь работают частные маршрутчики, которые занимаются перевозкой людей и это значительно больше, чем по 10 персон. В 12 сюда подошли сотрудники патрульной полиции, они начали проверять маршрутки и последним пришлось покинуть территорию . Люди до сих пор находятся с чемоданами, ищут другие пути, как добраться домой из Киева", - сказал корреспондент.