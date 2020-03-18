Курс гривны может вернуться к коридору 27-28, - Кушнирук

18 марта, 2020, 21:43

Не очень умные шаги украинской власти приведут к ухудшению экономической ситуации

Об этом экономист Борис Кушнирук заявил в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на Еспресо.TV.

"Если Нацбанк не будет давить, то уверен, что в краткосрочном измерении гривна вернется к коридору - 26-27 или 27-28 и это будет вполне нормально для экономики. Другое дело, что никуда не исчезают среднесрочные риски, если мы смотрим на ситуацию на несколько месяцев вперед. Потому что тот экономический кризис в мире и те, на мой взгляд, не очень умные шаги, которые осуществляются украинской властью приведут к ухудшению экономической ситуации и давление на курс гривны будет расти ", - сказал Кушнирук.