Купайтесь в бассейне и пейте воду из-под крана, - Усик дал новые советы для борьбы с коронавирусом

18 марта, 2020, 18:17

Украинский боксер Александр Усик считает, что если пить воду из-под крана, то можно предотвратить заражение коронавирусом

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нужно выезжать за город, купаться в бассейне и пить воду из-под крана.

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"Выезжайте за город, дышите кислородом. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана. Улыбайтесь, целуйте жену 3 раза, детей тоже. А главное: улыбайтесь. Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованные, научились красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и боремся друг с другом за рулон туалетной бумаги. Вот это вся наша цивилизованность", - сказал Усик