Купайтесь в бассейне и пейте воду из-под крана, - Усик дал новые советы для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нужно выезжать за город, купаться в бассейне и пить воду из-под крана.
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"Выезжайте за город, дышите кислородом. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана. Улыбайтесь, целуйте жену 3 раза, детей тоже. А главное: улыбайтесь. Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованные, научились красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и боремся друг с другом за рулон туалетной бумаги. Вот это вся наша цивилизованность", - сказал Усик
- Напомним, 11 марта, было официально объявлено, что поединок Усик - Чисора состоится 23 мая .
- 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
- 18 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что его бой против Дерека Чисоры могут перенести из-за пандемии коронавируса .
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