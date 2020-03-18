Коронавирус в Украине: в Киевской ОГА рассказали о состоянии первого инфицированного
18 марта, 2020, 11:01
В Киевской области заразился коронавирусом мужчина, вернувшийся из-за границы, он сейчас на самоизоляции
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Там отметили, что близкие зараженного также находятся на самоизоляции.
"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
- В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавируса Covid-19, 2 из них летальные.
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