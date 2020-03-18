 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в Киевской ОГА рассказали о состоянии первого инфицированного

Коронавирус в Украине: в Киевской ОГА рассказали о состоянии первого инфицированного


фото: informator
В Киевской области заразился коронавирусом мужчина, вернувшийся из-за границы, он сейчас на самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Там отметили, что близкие зараженного также находятся на самоизоляции.

"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать