Коронавирус в Украине: на Киевщине люди перекрыли пути из-за отмены электричек

18 марта, 2020, 15:24

Жители города Фастов Киевской области перекрыли железнодорожные пути, протестуя против прекращения движения пригородных электричек из-за введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, блогер Александр Рудоманов, который работает менеджером в Укрзализныце.

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием путей. И перекрыли грузовое движение", - написал он.