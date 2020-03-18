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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: на Киевщине люди перекрыли пути из-за отмены электричек

Коронавирус в Украине: на Киевщине люди перекрыли пути из-за отмены электричек


фото: fb
Жители города Фастов Киевской области перекрыли железнодорожные пути, протестуя против прекращения движения пригородных электричек из-за введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, блогер Александр Рудоманов, который работает менеджером в Укрзализныце.

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием путей. И перекрыли грузовое движение", - написал он.

  • Укрзализныця вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов - они закрыты с 12.00 18 марта.

 

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