Коронавирус в Украине: на Киевщине люди перекрыли пути из-за отмены электричек
18 марта, 2020, 15:24
Жители города Фастов Киевской области перекрыли железнодорожные пути, протестуя против прекращения движения пригородных электричек из-за введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, блогер Александр Рудоманов, который работает менеджером в Укрзализныце.
"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием путей. И перекрыли грузовое движение", - написал он.
- Укрзализныця вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов - они закрыты с 12.00 18 марта.
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