Коронавирус: в Киеве с подозрением на заражение госпитализировали военного пенсионера
Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" принят пациент с подозрением на коронавирус. 17 марта 2020 года во второй половине дня в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья. При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, живущие заграницей Украины", - говорится в сообщении.
Медики сделали пенсионеру два экспресс-теста на диагностирование возможного заражения коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат.
Указанная информация была передана в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.
"В настоящее время больного изолировали в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.
- В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них летальные.
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