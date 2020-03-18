 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: украинцы могут вернуться домой в любой момент, - Криклий

Коронавирус: украинцы могут вернуться домой в любой момент, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возвращение украинцев из других стран в Украину неограничено
Об этом он сказал в своем блоге на Youtube.

"Ни одного украинца мы не оставим. Всех обязательно вернем. Для украинцев нет ограничений для возвращения из-за границы в Украину. Все могут в любой момент вернуться - и 15, и 17, и после", - сказал Криклий.
  • По данным СМИ, 52 украинцы третьи сутки стоят на чешско-польской границе, их не пропускают в связи с "необходимостью защиты от коронавируса".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать