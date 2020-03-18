Коронавирус: украинцы могут вернуться домой в любой момент, - Криклий

18 марта, 2020, 10:05

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возвращение украинцев из других стран в Украину неограничено

Об этом он сказал в своем блоге на Youtube.



"Ни одного украинца мы не оставим. Всех обязательно вернем. Для украинцев нет ограничений для возвращения из-за границы в Украину. Все могут в любой момент вернуться - и 15, и 17, и после", - сказал Криклий.

По данным СМИ, 52 украинцы третьи сутки стоят на чешско-польской границе, их не пропускают в связи с "необходимостью защиты от коронавируса".



