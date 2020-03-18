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Espreso.tvОбществоКоронавирус у нардепа: врачи приехали в Раду для проведения тестов

Коронавирус у нардепа: врачи приехали в Раду для проведения тестов


фото: reuters
Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий в связи с выявленным у народного депутата Сергея Шахова заболеванием COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Согласно информации Министерства здравоохранения Украины по поводу подозрения на наличие коронавируса у одного из народных депутатов сообщаем, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование", - говорится в сообщении.

На данный момент народный депутат находится в самоизоляции.

"Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все лица, контактировавшие с депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

Напомним, сам нардеп от группы "Довира" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей. Впоследствии в Минздраве подтвердили эту информацию.

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