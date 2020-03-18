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Espreso.tvОбществоКоронавирус: количество инфицированных в мире превысило 200 тыс.

Коронавирус: количество инфицированных в мире превысило 200 тыс.


фото: reuters
Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, что порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

8205 человек умерли от осложнений, вызванных недавно неизвестным коронавирсом, а 82 107 человек выздоровели. Таким образом, сейчас болеет 113217 человек ( "активные случаи"), а соотношение умерших и исцеленных составляет 1 к 10.

Коронавирус, зафиксированный в конце 2019 года в китайском городе Ухань, который распространился уже на 157 стран и территорий.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 102), Италии (31506), Иране (17361), Испании (13 784) и Германии (10 060).

Во Франции - 7696 случаев, в США - 6496, в Швейцарии - 2700, в Великобритании - 1961, в Нидерландах - 1710, в Бельгии - 1486, в Австрии - 1471, в Норвегии - 1424, в Швеции - 1196, в Дании - 1091, в Японии - 889, в Малайзии - 790 случаев заражения.

На круизном лайнере было зафиксировано 712 заражений коронавирусом.

В России таких случаев 147, в Турции - 98, в Беларуси - 51, в Украине - 14 (два случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Китае (3,122 - в провинции Хубэй), однако Италия настигает его в этой печальной статистике (2503 смертей).

В Иране зафиксировано 1135 жертв коронавируса, в Испании - 602, во Франции - 148, в Южной Корее - 84, в Великобритании - 71 случай, в американском штате Вашингтон - 55 умерших, в Нидерландах - 43.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавирусом, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 56927, Иран - 5389.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 2941 человек. В Южной Корее - 1 540. Из тех, кто был на круизном лайнере "Diamond Princess", выздоровели 325 человек (умерли 7).

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