Коронавирус: 52 украинца третьи сутки стоят на чешско-польской границе, - СМИ Чехии
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.
Свое решение не впустить украинский автобус с пассажирами в Польшу польская сторона объясняет "необходимостью защиты от коронавируса".
Автобус с украинскими гражданами стоит в городе Наход невдалеке от торгового центра.
Как сообщила пресс-секретарь полиции в Находе Магдалена Влчкова, "иностранцы с этого автобуса на территории Чешской республики находились на законной основе. Польская республика, как отметили путешественники, их на свою территорию не пустила".
Украинцы в течение трех суток вынуждены ночевать в автобусе. Мэрия Находа пытается организовать украинцам помощь, в частности, продуктами, санитарными средствами, сообщает издание iRozhlas .
Как отметил мэр города Наход Ян Бирке, "со стороны города мы стараемся о пассажирах позаботиться, обеспечить их едой и напитками. Местная полиция выясняет, как бы было можно пассажиров перевести через границу".
Сейчас переговоры с польской стороной продолжаются.
- 17 марта посольство Украины в Германии ответило на 750 писем граждан. Количество желающих вернуться в Украину выросло до 1745.
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