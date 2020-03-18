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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 52 украинца третьи сутки стоят на чешско-польской границе, - СМИ Чехии

Коронавирус: 52 украинца третьи сутки стоят на чешско-польской границе, - СМИ Чехии

Автобус, которым возвращались из Чехии в Харьков 52 украинских гражданина, третьи сутки стоит в городе Наход, что недалеко от границы с Польшей

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

Свое решение не впустить украинский автобус с пассажирами в Польшу польская сторона объясняет "необходимостью защиты от коронавируса".

Автобус с украинскими гражданами стоит в городе Наход невдалеке от торгового центра.

Как сообщила пресс-секретарь полиции в Находе Магдалена Влчкова, "иностранцы с этого автобуса на территории Чешской республики находились на законной основе. Польская республика, как отметили путешественники, их на свою территорию не пустила".

Украинцы в течение трех суток вынуждены ночевать в автобусе. Мэрия Находа пытается организовать украинцам помощь, в частности, продуктами, санитарными средствами, сообщает издание iRozhlas .

Как отметил мэр города Наход Ян Бирке, "со стороны города мы стараемся о пассажирах позаботиться, обеспечить их едой и напитками. Местная полиция выясняет, как бы было можно пассажиров перевести через границу".

Сейчас переговоры с польской стороной продолжаются.

  • 17 марта посольство Украины в Германии ответило на 750 писем граждан. Количество желающих вернуться в Украину выросло до 1745.

 

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